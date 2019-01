© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Affare in uscita per l’Udinese. Come riportato da Sky Sport, infatti, il portiere Simone Scuffet è tentato da un’offerta proveniente dal Kasimpasa, squadra di prima divisione turca. Affare in prestito secco fino al termine della stagione, si attende la risposta del club friulano.