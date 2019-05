© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Okaka, attaccante dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida contro la SPAL: "Una realtà come la Spal riesce sempre a far bene e bisogna fare i complimenti per la salvezza che hanno raggiunto. Non hanno staccato la spina, noi cercheremo di vincere perché ne abbiamo bisogno, è importante ottenere punti. Volevamo vincere in casa e lo stiamo facendo, c'è bisogno di un altro successo".

I tuoi gol per salvare l'Udinese e riscattarti.

"Non dimentico le parole che ho detto quando sono arrivato. Cercavo amore e lo sto sentendo in ogni angolo della città e dello stadio. Sto ripagando questo affetto sul campo. Per quanto riguarda il futuro, se ne occuperà mio fratello. A fine stagione ci siederemo a tavolino e parleremo di tutto".