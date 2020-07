Udinese, Okaka: "Ci servono punti. Immobile grande bomber, non dobbiamo farlo segnare"

Pochi minuti al fischio d'inizio di Udinese-Lazio, un match importante per entrambe seppur per motivi diversi. A parlare della partita ci ha pensato Stefano Okaka, attaccante bianconero con un passato nella Roma: "Siamo sempre stati sul pezzo, ci serve una grande partita e abbiamo bisogno di punti; cercheremo di fare il nostro meglio per portarli a casa. Immobile? Pericolo numero uno, lui è grande bomber e cercheremo di non fargli fare gol stasera. Poi potrà farli dalla prossima partita" sono state le sue parole ai microfoni di Sky Sport.