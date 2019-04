L'attaccante dell'Udinese Stefano Okaka ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Milan: "Sono venuto qua, ero un po' basso fisicamente ora cerco di divertimi. Ho cercato di aiutare la squadra e abbiamo trovato un pareggio di grande prestigio".

Pareggio ottenuto con la testa?

"Dobbiamo avere tanta testa, tanto coraggio e tanto carattere per venire in questo stadio e fare un risultato del genere. Abbiamo messo tanto fisico nelle ripartenze, stiamo crescendo abbiamo messo apposto delle cose e oggi è stato bello pareggiare in questo stadio".

Il ruolo?

"Anche alla Samp giocavo centravanti però cercavo di spostarmi e toccare più palloni possibili. Oggi il mister mi ha detto di giocare più in mezzo al campo per dare i tempi e mi piace anche lì. L'importante è dare il mio contributo alla squadra".