Udinese, Okaka: "Contro la Juve non possiamo solo difendere"

Stefano Okaka, attaccante dell'Udinese, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro la Juventus: "Si tratterà di una bella partita. Noi veniamo da un bel periodo e cercheremo di fare del nostro meglio. Vedremo come andrà nel corso della gara, ma noi dovremo attaccare perché non si può difendere per novanta minuti".