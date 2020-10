Udinese, Okaka: "È bello e stimolante giocare con Pereyra e Deulofeu"

L'attaccante dell'Udinese Stefano Okaka è intervenuto ai microfoni di Udinese TV dopo la vittoria con il Parma: “Punti fantastici e sofferti come siamo abituati. È venuta fuori una bella vittoria, ci prendiamo questi tre punti e continuiamo così”

Anche se senza gol le prestazioni continuano a non mancare:

“Sono qua da due anni, non posso giocare tutte le partite ad altissimo livello, ma mi metto sempre a disposizione cercando di esprimere un buon calcio. Do tutto in campo e cercherò di farlo ancora”

Con Pereyra e Deulofeu come ti trovi?

“È bello e stimolante, anche perché sono tutti amici, lo spirito si è visto in campo. Avere compagni di questo livello poi ti gasa per le giocate che puoi fare. Adesso continuiamo a lavorare per affinare i meccanismi”.