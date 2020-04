Udinese, Okaka: "I medici sono i nostri bomber ora, è un momento storico"

Stefano Okaka, attaccante dell'Udinese, ha parlato dell'emergenza Coronavirus in collegamento con Sky Sport. Questo il racconto del centravanti italiani sullo scorrere del tempo in isolamento: "Sono qua a casa, sto cercando di allenarmi e di riposarmi un po' per farmi trovare in una condizione buona quando si riprenderà".

Che idea ti sei fatto? Quando si ritornerà in campo?

"Il calcio è lontano, è la cosa che amo però in questo momento bisogna pensare a cose molto più importanti. Quindi il campo può aspettare. Dopo la tempesta c'è sempre il sereno, sarà bellissimo riassaporare quel brivido della domenica e delle prestazioni".

Come stai vivendo quest'emergenza?

"Sto seguendo tutto, mi piacere tenermi informato, è un momento storico. Speriamo di poter raccontare questa grande battaglia con un lieto fine. Sono sempre stata una persona umile, molto tranquilla e quindi le mie idee sono uguali a quelle di prima".

Un grande lavoro lo sta facendo tutto il personale medico, non credi?

"In questo momento i medici sono i nostri bomber, tutta la gente che si sta mettendo a disposizione negli ospedali, siamo vicini a loro e speriamo facciano tantissimi gol".