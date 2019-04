© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Okaka, attaccante dell'Udinese, ha parlato a Udinews TV dopo il pareggio conquistato contro il Milan a San Siro: "Quando il fisico sta meglio è tutto più facile. Il mio rodaggio l’ho fatto e ora il motore sta ripartendo. Il Mister prima di essere un allenatore è stato un grande campione, sa come toccare determinate corde e si è visto già dalla partita con il Genoa. Noi cerchiamo di dare il massimo a prescindere dal nostro ruolo, in campo o in panchina. L’importante è portare la barca in porto, abbiamo bisogno della forza di tutti e facciamo tutti il nostro meglio. Oggi abbiamo attaccato tantissimo, se la condizione ci sostiene possiamo farlo tranquillamente. Siamo tutti giocatori di carattere, prima difendiamo poi andiamo a fare gol, e abbiamo gamba per farlo. Il lavoro sta dando i suoi frutti, ora dobbiamo solo essere umili, non scordarci i momenti bui che abbiamo passato e lavorare più intensamente", le parole riportate dal sito ufficiale del club friulano.