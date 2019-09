Udinese, Okaka: "Inter seria candidata allo Scudetto grazie a Conte"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Okaka, attaccante dell'Udinese, parla così ai microfoni di Sky dopo la presentazione avvenuta quest'oggi in conferenza stampa: "Vediamo un po' i prossimi allenamenti ma ci aspetta una partita molto bella che prepareremo bene, poi vedremo come starò io. Conte? È un fenomeno come allenatore, tra i due-tre migliori al mondo, quindi l'Inter è una grande candidata per lo Scudetto. Un blocco che va all'assalto, queste sono le sue squadre".