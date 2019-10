© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante dell'Udinese Stefano Okaka dopo la partita contro la Fiorentina ha parlato a Udinews TV: “Sì è stato un peccato uscire sconfitti oggi, avevamo lavorato tanto, in questo periodo dobbiamo avere umiltà e cuore, oggi l’abbiamo messo, ci hanno fatto tutti i complimenti, sia Montella che Pradè. penso che oggi un pari non avrebbe scontentato nessuno, ma una palla inattiva ci è andata male. Stiamo costruendo qualcosa di buone, oggi per la prima volta in stagione abbiamo la sensazione di aver dato tutto senza raccogliere niente, ma continuando a lavorare così raccoglieremo punti”, riporta Udineseblog.it.