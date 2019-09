Udinese, Okaka: "Per vincere dobbiamo giocare con cuore e umiltà"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Okaka, autore del gol che ha regalato la vittoria all'Udinese contro il Bologna, ha parlato ai microfoni di Udinews TV: "Abbiamo disputato una grande partita e abbiamo trovato una vittoria importante per tutti. Venivamo da un periodo complicato ma oggi abbiamo vinto e abbiamo spezzato il momento negativo. Ora abbiamo una squadra più completa, con giocatori esperti che devono trainare la squadra e dare le giuste indicazioni ai compagni più giovani. Adesso comunque dobbiamo goderci la vittoria ma dimenticarla subito perché non si vive di solo entusiasmo. Io in coppia con Nestorovski? Non trovo che siamo una coppia atipica, abbiamo giocato bene e dobbiamo solo continuare a migliorare. Io gioco sempre per la squadra e per cercare di vincerle tutte ma dobbiamo arrivarci giocando con umiltà e con il cuore, senza pensare di essere fenomeni quando vinciamo né di essere mediocri quando perdiamo. Il gol? Sicuramente segnare aiuta sempre e andare in vantaggio sblocca una serie di situazioni fisiche e mentali. Oggi fortunatamente abbiamo giocato bene e abbiamo portato a casa i tre punti".