Udinese, Okaka: "Ricordiamoci che abbiamo fermato il Napoli"

L’attaccante dell’Udinese Stefano Okaka ha parlato ai microfoni di Udinese TV dopo il pareggio contro il Napoli: “Noi dobbiamo sempre metterla sulla nostra caratteristica principale che è l'aggressività. Oggi abbiamo cercato di contenere l'avversario e poi di ripartire e abbiamo dato tutto quello che avevamo, rientrando negli spogliatoi veramente esausti. Abbiamo 15 punti per il momento e penso che stiamo facendo un buon campionato, abbiamo inoltre altre due gare prima di Natale e cercheremo di tirarne fuori il massimo. Rigore su Lasagna? Secondo me c'era, ho chiesto all'arbitro di andarlo a rivedere ma era convinto della sua decisione ed è andato per la sua strada. L'approccio oggi è stato eccezionale e penso che se avessimo tenuto 5 minuti in più forse avremmo portato a casa il risultato. Il rammarico c'è perché quando lavori così duro per 70 minuti dispiace prendere un gol così, però bisogna anche essere umili e capire che il Napoli è una grande squadra e che oggi li abbiamo fermati. Dobbiamo continuare così”, riporta Udineseblog.it.