Udinese, Okaka: "Rispetto eterno per la Roma, se farò gol non esulterò"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante dell'Udinese, ed ex Roma, Stefano Okaka ha parlato ai microfoni di SkySport24 alla vigilia del match contro la Roma, in programma domani: “Tudor ha portato personalità ed esperienza. È un allenatore che è stato un campione, ha giocato con giocatori fantastici. Ci fa esprimere al meglio. I giocatori fanno la differenza ma avevamo bisogno di una persona così. Dobbiamo fare ancora dei punti per rimanere in serie A ma ce la stiamo mettendo tutta. Se farò gol alla Roma non esulterò. Mi ha fatto avere una vita migliori, avrò rispetto per tutta la vita per il club”.