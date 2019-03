Udinese, Okaka: "Sono contento per il gol e per aver aiutato la squadra"

© foto di Federico De Luca

L’attaccante dell’Udinese Stefano Okaka ha commentato la vittoria di oggi contro il Genoa ai microfoni di Udinews: “Sicuramente ho avuto un periodo di calo, ho avuto qualche problema ma ho lavorato, oggi contento per il gol e per aver aiutato la squadra in una vittoria importante. Il mio gioco prevede il fisico, il fisico deve darmi una mano, devo seguire quello che ci dice il mister, ci ha detto che dovevamo avere cuore per vincere, sono contento. Questa è una stagione nella quale dobbiamo vincere le partite con le nostre dirette concorrenti contro il Milan se facciamo bene sarà importante ma noi dobbiamo vincere con le squadre alla nostra portata”, riporta Udineseblog.it.