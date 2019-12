Udinese, Okaka: "Vincere oggi ci farebbe fare un balzo importante"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Okaka, attaccante dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky prima del match con il Cagliari: "E' una partita molto importante per noi. Vincere oggi sarebbe una grande cosa, ci farebbe fare un balzo in classifica importante. Cercheremo di mettere tutto quello che possiamo per l'ultima partita dell'anno. Il Cagliari è una squadra molto solida, dinamica e con giocatori forti in tutte le posizioni. Cercheremo di farci rispettare. Io voglio aiutare la mia squadra a fare un grande risultato stasera".