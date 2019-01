© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Sky Sport, prima del match contro la Sampdoria, parla l'attaccante dell'Udinese, Stefano Okaka. Queste le sue parole: "Ho cominciato bene quest'avventura. Non sarà una partita facile, cercheremo di fare risultato a Marassi. Non è semplice integrarsi subito, ho conosciuto i compagni, recuperato condizione fisica. Qui con la maglia della Sampdoria ho vissuto una grande stagione. Ho rispetto per questo stadio e per i blucerchiati".