Udinese, Opoku: "Essere in Italia è un sogno diventato realtà"

Nicholas Opoku, difensore dell'Udinese, ha parlato quest'oggi in conferenza stampa da nuovo giocatore bianconero: "Sono felice di essere qui, per me è un piacere essere qui. Per diventare un leader devo lavorare e impegnarmi. In questa squadra ci sono molti difensori forti, per questo non posso fare altro che continuare a lavorare per dimostrare il prima possibile il mio valore. Ho parlato con Appiah che mi ha dato molti consigli e mi ha detto che l'Udinese è un ottimo club per iniziare ad ambientarsi nel calcio europeo. Ho parlato anche con Gargo che mi ha confermato che questo è un ottimo posto per cominciare in Europa. Con Muntari non ho parlato, è una persona molto impegnata. Essere in Italia è un sogno diventato realtà, è bello che un attaccante forte come Cristiano Ronaldo sia venuto a giocare in Italia. Sono qui per dimostrare il mio potenziale e so che potrò farlo solo attraverso il lavoro", evidenzia UdineseBlog.it.