Udinese, Ouwejan: "Non aveva senso restare all'AZ. Non vedo l'ora di affrontare Juve e Milan"

Il neo acquisto dell’Udinese Thomas Ouwejan in un’intervista a NH Nieuws ha parlato dell’addio all’AZ Alkmaar lanciando qualche frecciatina alla sua ex squadra: “Non voglio calcare la mano contro l’AZ, ma alcune promesse non sono state mantenute e non mi è piaciuto cosa è successo nel corso della pausa invernale. Ho giocato per 13 anni lì e mi sono divertito, ma forse ho atteso un anno di troppo per andarmene. - continua il terzino – Non aveva senso restare e per questo sono molto felice di avere questa opportunità. Spero di poter giocare di più all’Udinese anche se so che dovrò guadagnarmi un posto da titolare. La Serie A rappresenta un gradino più alto rispetto all’Eredivisie e aspetto tantissimo il momento in cui giocheremo contro squadre come Juventus, Milan, Inter e Roma”.