Udinese-Parma 3-2, le pagelle: Kurtic la fa grossa, Gotti ringrazia e la vince con Pussetto

vedi letture

UDINESE

Nicolas 6 - Appare incerto in occasione del gol di Hernani, ma la deviazione di Samir non lo aiuta di certo.

De Maio 6 - L'attacco del Parma gira al largo dall'area di rigore, così il compito suo e dei colleghi centrali risulta molto facilitato.

Samir 7 - Fa le prove generali del gol già dopo dieci minuti, ma mette in pratica quanto imparato venti minuti dopo e da lì l'Udinese acquisisce tanta fiducia.

Becão 6 - Il più approssimativo nella difesa bianconera: si prende subito un giallo, che però non lo condiziona. Quando si sente a rischio, predilige sempre la spazzata.

Ter Avest 6 - Pezzella è un cliente affatto facile quest'oggi: lo costringe a stare piuttosto sulle sue e a contenere le avanzate in appoggio alla fase offensiva.

Pereyra 7 - Muscoli e polmoni ad un centrocampo che ne ha terribilmente bisogno: dopo un approccio alla gara piuttosto timido, sale in cattedra nella ripresa e buona parte dell'autogol di Iacoponi è merito suo. Dal 78' Forestieri sv.

De Paul 7 - Il viaggio intercontinentale e le gare con l'Argentina non sembrano averlo minimamente affaticato: dal punto di vista fisico è tra i migliori, anche se manca la precisione quando va al tiro dalla media distanza.

Ouwejan 6,5 - Sinistro educatissimo il suo: non solo firma l'assist per il pari di Samir, ogni suo calcio piazzato è una lama affilata che entra nella difesa gialloblù. Dal 78' Deulofeu sv.

Arslan 6 - Un giallo pesante, che lo condiziona e una prova che fa ben sperare in termini di palleggio. Dal 67' Makengo 6,5 - Ottimo il suo approccio alla gara: la sua freschezza e fisicità mette subito in crisi gli stanchi centrocampisti avversari.

Lasagna 5,5 - Ben controllato dalla difesa del Parma, si nota davvero poco oggi. Dal 67' Pussetto 7 - Il gol che decide la partita lo firma proprio lui: entra timido in gara ma quando serve la qualità per andare alla conclusione dalle media distanza, dimostra subito di che pasta è fatto.

Okaka 6 - Si macchia di un errore sanguinoso ad inizio gara, ma si rifà ampiamente con la palla del 3-2 a Pussetto e con una gara davvero gagliarda, passata a fare a sportellate con la difesa avversaria e uscendone spesso vincitore.

Gotti 6,5 - La sorte aiuta gli audaci e stavolta premia proprio il tecnico bianconero: inserisce Pussetto e Deulofeu per provare a vincerla, il contropiede finale gli regala i primi tre punti dell'anno. In generale, l'Udinese sembra più quadrata e compatta in tutto l'arco dei novanta minuti.

PARMA

Sepe 6 - Salva quello che può, in apertura ad esempio, su tiro a botta sicura di Okaka.

Laurini 5,5 - Travolto da Samir in occasione del pari friulano: troppa la differenza in termini di altezza, fa quello che può.

Gagliolo 6 - Rientro al centro della difesa di buon livello: bravo sui palloni alti, neutralizza Lasagna e in generale sembra fisicamente uno dei pochi a poter reggere l'urto avversario.

Iacoponi 5 - Oltre all'autogol, in cui ha poche responsabilità, una gara di scarsa convinzione: anche sul 3-2, manca il fallo tattico che avrebbe impedito il tiro a Pussetto.

Pezzella 6,5 - Altra gara molto positiva per l'ex Genoa, che sforna anche un bell'assist per il gol del momentaneo pareggio di Karamoh.

Hernani 6 - Ha il merito di sbloccare la gara, ma gli errori sia in fase di possesso che in ripiegamento sono tanti. Dall'80' Grassi sv.

Kurtic 4,5 - Errore imperdonabile in occasione del 2-1 dell'Udinese: un retropassaggio suicida che evidenzia la cattiva serata dello sloveno e che costa almeno un punto ai suoi. Dal 64' Cyprien 6 - Si mette a disposizione della squadra in un ruolo che non sembra essere propriamente il suo. Cerca di far girare palla ma il Parma fatica terribilmente a verticalizzare.

Brugman 6 - Cerca di far girare la palla con velocità ma il Parma difetta notevolmente in qualità e spesso i suoi suggerimenti cadono nel vuoto. Dal 64' Sohm 6 - Ingresso a freddo così così, ma il ragazzo ha numeri e presto li mostrerà.

Kucka 5,5 - Poco cercato e poco incisivo nel ruolo di falso nove: con D'Aversa era sempre decisivo, mentre la nuova stagione non è iniziata col piede giusto.

Karamoh 6 - Perde una quantità incredibile di palloni, ma ha il merito di firmare il gol del momentaneo pareggio ducale. Purtroppo per lui e per il Parma dall'ennesimo pallone perso arriva il tris bianconero.

Gervinho 5,5 - Cerca la posizione giusta in cui fare male, ma tocca pochi palloni non è mai davvero pericoloso per l'Udinese.

Liverani 5 - La condizione fisica della squadra non sembra all'altezza della situazione e il gioco ancora molto farraginoso. Per il resto, tra errori e la decina di assenze che deve fronteggiare, ha davvero tante attenuanti.