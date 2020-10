Udinese-Parma, i convocati di Liverani: fuori Osorio, Inglese, Dezi, Brunetta e Valenti

Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ulteriore ciclo di tamponi rapidi svolti nel primo pomeriggio ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, fatto salvo per un atleta, asintomatico, che è stato prontamente isolato e non prenderà parte alla trasferta di Udine.

Il gruppo squadra che viaggerà verso Udine, in accordo con le autorità preposte, a 24 ore dalla gara effettuerà un nuovo ciclo di tamponi. Il risultato degli stessi arriverà entro quattro ore dal fischio d’inizio dell’incontro in programma domani alle 18:00 alla “Dacia Arena”, valido per la quarta giornata di Serie A 2020/21.

Questi i 20 calciatori convocati da Mister Liverani:

Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Balogh, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella;

Centrocampisti: Brugman, Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Nicolussi Caviglia, Sohm;

Attaccanti: Adorante, Gervinho, Karamoh.

Wylan Cyprien indosserà la maglia numero 18. Hans Nicolussi Caviglia indosserà la maglia numero 41. Filippo Rinaldi indosserà la maglia numero 77. Simon Sohm indosserà la maglia numero 19.