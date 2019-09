Udinese-Parma, i voti ai tecnici - D'Aversa esalta Gervinho, Tudor lo soffre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un primo tempo particolare, in cui le squadre segnano nel miglior momento dell'avversario e una ripresa in cui il Parma fa pesare il tasso tecnico superiore e lo straordinario inizio di stagione che sta vivendo Gervinho, assolutamente devastante negli spazi aperti. Per l'ivoriano un gol e un assist, gli altri due li realizza Kulusevski, rivelazione per i ducali.

IGOR TUDOR 5 - Si appella alla fortuna del Parma e alle condizioni straripanti di Gervinho per giustificare la sconfitta, ma il gol di Lasagna era arrivato quando i suoi erano schiacciati nella propria metàcampo. La rete sblocca tutti, ma quando il Parma segna la partita torna dalla parte degli ospiti. In generale la sua Udinese inizia male e finisce peggio, concedendo all'avversario proprio quegli spazi in cui si sente così a suo agio: e Gervinho, in certe condizioni, non perdona.

Le pagelle dell'Udinese

ROBERTO D'AVERSA 6,5 - Gervinho ce l'ha lui e se lo gode, coccolandolo con una posizione in campo in grado di esaltare le caratteristiche della sua stella. Zero fase difensiva, solo contropiede e il compito di spaccare in due le difese avversarie con la sua velocità. Cerca di far crescere la prova squadra nel possesso palla, ma è un processo lungo e l'inizio di gara sembra promettere bene. Crescendo poi il feeling tra i centrocampisti e la condizione di alcuni, Grassi e Kucka in primis, tutto verrà più semplice.