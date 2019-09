Udinese-Parma, le formazioni ufficiali: torna de Paul dal 1', out Kucka

Segui la sfida grazie al LIVE di TMW a partire dalle ore 20.45!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono state ufficializzate poco fa le scelte di Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, in vista della sfida di stasera alla Dacia Arena contro l'Udinese e di Igor Tudor, che lo sfiderà per centrare la seconda vittoria di fila dopo quella sul Milan di sabato scorso. Nell'undici titolare torna a sorpresa titolare De Paul, che sarà il fantasista dietro Nestorovski e Lasagna: Tudor sbilancia la squadra dunque, rispetto a quanto visto contro il Milan appena una settimana fa. Sema esordisce come titolare sulla corsia sinistra, mentre Larsen sarà il fluidificante destro. Ekong, Samir e Becao sono i centrali scelti per la protezione di Musso.

UDINESE (3-4-1-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Larsen, Jajalo, Mandragora, Sema; De Paul; Nestorovski, Lasagna.

A disposizione: Nicolas, Perisan, Sierralta, Opoku, Fofana, Walace, Nuytinck, Mallè, Pussetto, Barak, De Maio, Teodorczyk.

Allenatore: Tudor.

Il tecnico abruzzese cambia solo una pedina rispetto all'infruttuoso turno casalingo contro la Juventus, passata al Tardini per merito di Chiellini otto giorni fa: confermata la difesa "anti-Juve", con Sepe tra i pali, Laurini e Gagliolo laterali, Alves e Iacoponi centrali. In mezzo spazio a Grassi come regista, già sperimentato nel finale di Parma-Juve, con Kucka e Barillà mezzali, mentre Kulusevski avrà il compito di equilibrare un tridente completato da Gervinho e Inglese. Altra panchina dunque per Karamoh.

(4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Grassi, Brugman; Kulusevski, Inglese, Gervinho.A disposizione: Colombi, Alastra, Dermaku, Pezzella, Rigoni, Kucka, Brugman, Scozzarella, Siligardi, Sprocati, Karamoh, Cornelius.Allenatore: D'Aversa.