Udinese, per De Paul è lotta tra Milan e Inter

Come riporta Tuttosport, il brillante inizio di stagione di Rodrigo De Paul ha attirato le attenzioni di parecchi club in giro per l'Europa. In Italia sono due le squadre più interessate: Milan e Inter sono pronte a darsi battaglia per l'argentino classe 1994, il cui cartellino costa 35 milioni di euro. Esclusa una cessione a gennaio, l'Udinese punta a un'asta nel mercato estivo.