© foto di Federico De Luca

Rafforzare la linea mediana e gli esterni: sono questi i due obiettivi principali dell'Udinese in vista del prossimo mercato di gennaio. Per quanto riguarda il centrocampo, stando a quanto riportato da UdineseBlog.it, non è tramontata l'ipotesi legata a Dorukhan Tokoz del Besiktas, corteggiato anche la scorsa estate su esplicita richiesta dell'oramai ex allenatore dei friulani Igor Tudor. Da capire per il calciatore classe 1996 la condizione fisica visto che è attualmente fermo ai box per un problema al ginocchio rimediato nel mese di ottobre.