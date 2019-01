© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Udinese guarda al mercato sudamericano per trovare un centrocampista utile a rafforzare il reparto mediano a disposizione di Nicola. Gli scout bianconeri, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbero attivi anche sulla ricerca di giovani talenti sul panorama sudamericano. L'ultimo nome proposto dalla rosea è quello di Nicolas Acevedo, mediano uruguaiano classe '99, all'occorrenza impiegabile anche come centrale difensivo, in forza in patia al Liverpool di Montevideo.