Udinese, per il centrocampo spunta Mendy del Leicester. Ma c'è anche il Trabzonspor

L'Udinese guarda in casa Leicester per rinforzare la linea mediana nella prossima stagione. Secondo quanto riporta Le10sport infatti la società friulana avrebbe messo nel mirino Nampalys Mendy, classe '92, in scadenza di contratto con il club inglese dove era arrivato per sostituire Kante. Il giocatore, oltre che nel mirino dell'Udinese, piacerebbe anche al Trabzonspor in Turchia.