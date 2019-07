L'Udinese guarda in Polonia per trovare l'attaccante del futuro. Il Corriere dello Sport in edicola scrive che i friulani hanno messo gli occhi su Patryk Dziczek, 21enne in forza al Piast Gliwice e reduce dall'Europeo Under 21 disputato in Italia. Il classe '98 ha giocato le tre gare del girone, compresa quella contro l'Italia. Per lui, però, nessun gol all'attivo nella rassegna continentale.