Udinese, per l'attacco piace Brignola. Ma occhio al Sassuolo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Udinese fa sul serio per Enrico Brignola. Come riporta Sky Sport, l'esterno d'attacco del Benevento potrebbe diventare un nuovo rinforzo dei bianconeri di Velazquez, anche se il Sassuolo resta sullo sfondo. Mister De Zerbi farebbe infatti carte false per tornare a lavorare col suo pupillo. Su Brignola, poi, ci sono anche Fiorentina e Atalanta.