© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Novità di mercato da casa Udinese: la società friulana, spiega Il Gazzettino, potrebbe far tornare dal Watford l'esterno mancino Marvin Zeegelaar. Già in bianconero la scorsa stagione, potrebbe essere lui il ricambio ideale per Ken Sema, visto che conosce già molto bene l'ambiente. In estate aveva detto di no, da capire cosa dirà Zeegelaar adesso nell'incontro che ci sarà a breve tra le parti.