Udinese, per la difesa piace Barba del ChievoVerona

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Federico Barba nel mirino dell'Udinese. Sky Sport fa sapere dell'interesse dei friulani per il difensore attualmente in forza al ChievoVerona, rientrato in Italia la scorsa estate dopo l'esperienza spagnola con lo Sporting Gijon. In questa stagione l'ex Empoli ha collezionato 15 presenze in Serie A.