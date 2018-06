Udinese, per la difesa spunta il nome di Letizia del Benevento

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Udinese guarda in casa Benevento e Brignola non è l'unico nome sul taccuino dei friulani. Secondo quanto riportato da Tuttosport i bianconeri faranno un tentativo anche per Gaetano Letizia, esterno mancino che ha fatto bene nella sua stagione con i sanniti.