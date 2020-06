Udinese, per Longstaff il Newcastle tenta il rilancio per convincerlo al rinnovo

vedi letture

Da giorni è emerso l'interesse dell'Udinese nei confronti di Matthew Longstaff, centrocampista classe 2000 in scadenza di contratto con il Newcastle. Stando alla stampa inglese, però, le Magpies stanno provando ancora a trattenere il giocatore. Per riuscirci arriva la notizia di un rilancio contrattuale per convincere Longstaff a firmare il rinnovo. Per il momento, però, pare che quanto proposto dal club inglese sia insufficiente per convincere il calciatore. Ricordiamo che non è da escludere per Longstaff un prestito al Watford, altra società di proprietà della famiglia Pozzo, una volta definito il suo tesseramento da parte dei friulani.