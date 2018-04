Udinese, per Oddo fiducia a tempo. Stramaccioni alla finestra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I giocatori dell’Udinese, dopo un incontro nello spogliatoio, hanno fatto ammenda e sono riusciti a ottenere da Giampaolo Pozzo l’annullamento del ritiro lunedì sera ammettendo le proprie responsabilità e anticipando spontaneamente a venerdì il ritiro per la gara con il Crotone. Questo dimostra in mezzo a quante difficoltà ha dovuto muoversi Massimo Oddo. Al tecnico è stata rinnovata la fiducia a tempo — presumibilmente fino allo «spareggio» col Crotone — ma in caso di esonero la società ha in mente l’idea Andrea Stramaccioni, già a Udine nel 2014-15. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.