Udinese, Perica: "Bruttissimo periodo, ma la colpa è solo nostra"

Stipe Perica, attaccante dell'Udinese, è intervenuto nel dopo gara di Napoli analizzando la sconfitta subita (4-2): "Abbiamo fatto una buona prestazione di squadra, non posso dire lo stesso della mia. Purtroppo abbiamo perso, ma dobbiamo guardare avanti: tra 4 giorni arriva il Crotone e dobbiamo concentrarci solo sulla gara di domenica. Veniamo da un brutto periodo di 10 sconfitte consecutive - ha detto l'attaccante croato - È un brutto periodo per noi, ma alla fine la colpa è solo nostra che entriamo in campo. Dobbiamo uscire da questo momento tutti insieme e ce la faremo", le parole riportate da udineseblog.it.