Udinese, Pezzella: "Nicola ha grande carisma, vittoria importante"

Al termine di Udinese-Roma, il difensore Giuseppe Pezzella ha commentato il successo sui giallorossi a udinews.tv. Queste le sue parole riportate dai colleghi di udineseblog.it: "Sono 3 punti importanti che ci danno sollievo ed è ancora più importante averli fatti davanti al nostro pubblico. Mister Nicola è un allenatore a cui piace lavorare sul campo, ha grande carisma e dedizione per il lavoro e soprattutto a noi giovani non può che far bene".

Una parola anche sul sorteggio di oggi per l'Europeo Under 21: "Siamo capitati in quello che hanno definito "il girone di ferro" , ma questo ci dà ancora più carica per venire a giocare la finale davanti al nostro pubblico qui a Udine".