Udinese, Pezzella: "Sto crescendo, col Sassuolo per la svolta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'esterno dell'Udinese Giuseppe Pezzella ha parlato alla presentazione della Junior Tim Cup, come riportato da TuttoUdinese.it: "Ho partecipato a questa iniziativa anche quando ero giù a Palermo ed è una bellissima esperienza per i giovani calciatori. Faremo vivere il bello del calcio sano a questi ragazzi. La situazione dell'Udinese? Il morale è buono, con 33 punti siamo a +9 sul terzultimo posto. Bisogna vincere assolutamente contro il Sassuolo in una partita importante per allungare ancora sulla zona retrocessione. Danilo out? Danilo è il capitano e ha tanta esperienza, la sua presenza sarà importante per portare a casa la vittoria. Le quattro sconfitte consecutive? Abbiamo affrontato nelle ultime quattro partite squadre di spessore, sabato possiamo svoltare. Non vediamo l'ora di scendere in campo. Bilancio personale? Sono giovane, sto crescendo un po' alla volta e mi sto togliendo tante soddisfazioni. Un calciatore spera sempre di giocare, ma per l'età che ho va bene così".