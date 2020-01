© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un ex Torino nel mirino dell'Udinese. Secondo il portale turco ajansspor.com i bianconeri avrebbero messo nel mirino Adem Ljajic , giocatore che il Besiktas sarebbe disposto a cedere per liberarsi del pesante ingaggio. È proprio questo il motivo che al momento non fa decollare la trattativa con i bianconeri, con l'Udinese che sarebbe disposta a prendere il giocatore in prestito fino a giugno.