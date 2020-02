vedi letture

Udinese, Pinzi: "Coronavirus? Non c'è calcio senza tifosi. Abbiamo voglia di riscatto"

Giampiero Pinzi, ex centrocampista bianconero oggi collaboratore tecnico, è stato ospite del programma televisivo 'Udinese Tonight', in onda su Udinese TV. Ecco le sue parole sull'attualità dei friulani e del calcio italiano: “Non riesco a immaginare l’ipotesi di giocare una partita senza tifosi – ha commentato in merito all’emergenza Coronavirus – il calcio è passione e sono loro i primi a portarla negli stadi. La situazione è al limite, sarebbe opportuno fare più chiarezza e trovare una soluzione alternativa alle porte chiuse".

Udinese?

"Dopo un pari come quello di Bologna la cosa migliore sarebbe poter tornare a giocare subito per mettere in campo tutta la voglia di riscatto”.

Pareggio di Bologna?

"Al Dall’Ara non abbiamo disputato una gara brillante come quelle precedenti. È stata gestita bene ma con meno intensità delle ultime uscite. Vedo sempre il bicchiere mezzo pieno: c’è rammarico per i due punti persi ma torniamo a casa con un risultato utile maturato su un campo difficile. È vero che il Bologna nella ripresa ha schierato due elementi della Primavera, ma l’undici iniziale era molto competitivo. Purtroppo stiamo pagando ogni errore a caro prezzo: nelle ultime cinque partite abbiamo creato moltissimo e raccolto poco, ma prima o poi ci toglieremo delle soddisfazioni. I ragazzi in allenamento sono eccezionali e questo mi fa ben sperare”.

Il gol subito nel finale?

"Il cambio Lasagna-Jajalo ha fatto sì che la squadra si abbassasse favorendo l’offensiva del Bologna. Sull’azione del gol ci voleva più malizia nell’andare sul pallone”.

Ken Sema?

"Sema è un giocatore importantissimo: cerca sempre l’uno contro uno, ci dà tanto quando attacchiamo, crea sempre pericoli e salta l’uomo facilmente, ma si sta impegnando molto anche in fase difensiva, sacrificandosi moltissimo per la squadra”.

Mister Gotti?

"Gotti è una persona di gran carisma, mi dà molto spazio all’interno dello staff e cerco di imparare il più possibile dalla sua esperienza”.