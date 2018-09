Udinese, Pontisso: "A Firenze sfortunati. Velazquez vuole aggressività"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nato e cresciuto in Friuli, Simone Pontisso è uno dei talenti in rampa di lancio in casa Udinese. Il giovane centrocampista, classe '97, ha parlato dell'avvio di stagione a Udinews TV: “A Firenze abbiamo fatto una buonissima gara ma siamo stati un po' sfortunati perché abbiamo preso un gol in ripartenza. Oggi affrontiamo il Torino che lotta sicuramente per posizioni di medio-alta classifica: sarà una partita molto difficile ma cercheremo di portare a casa il risultato”.

Centrocampo a tre o a due?

“Preferisco il centrocampo a tre ma mi trovo bene anche a due: devo farmi trovare pronto dove il Mister vuole farmi giocare. Punto a giocare più partite dello scorso anno e ritagliarmi un po' di spazio in questa squadra”.

I primi mesi con Velazquez?

“Il Mister mi aiuta tanto, vuole una squadra aggressiva e ci incoraggia a tenere e giocare la palla senza paura. Mi piace giocare in questo modo”.