Udinese, possibile addio per Gotti: Semplici o Maran per la panchina dei friulani

Ultime sulla panchina dell'Udinese, riporta da Sky Sport. Luca Gotti ha dubbi sul futuro in Friuli: Leonardo Semplici, ex tecnico della SPAL, e Rolando Maran, ex guida tecnica del Cagliari, sono i nomi caldi in caso di separazione che ora sembra possibile tra il club dei Pozzo e Gotti.