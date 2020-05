Udinese, Pozzo critico: "Calendario inapplicabile. Playoff e playout sono una soluzione"

“Serve buonsenso. E non bisogna incaponirsi su questa accelerazione”. Parola di Giampaolo Pozzo. Il patron dell’Udinese, che già nella giornata di ieri ha criticato l’idea di far ripartire il campionato di Serie A il 13 giugno, torna in argomento sulle pagine de la Repubblica: “Le forzature non servono, il punto non è il protocollo medico. Un calendario così è inapplicabile”.

Quali alternative?

“Servono soluzioni diverse. Una strada può essere quello dei playoff e dei playout. Oppure discutere con la UEFA il termine del 2 agosto”.