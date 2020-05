Udinese, Pozzo: "De Paul pronto per un top club. Sappiamo che Mandragora può andar via"

Nel corso dell'intervista rilasciata al quotidiano 'Il Gazzettino', il patron dell'Udinese Gianpaolo Pozzo ha concretamente aperto alla possibilità che questa estate sia De Paul che Mandragora possano lasciare il club: "De Paul ha fatto il suo percorso di maturazione e ora è un giocatore di grande affidabilità. Inutile nascondere che è un calciatore che un giorno approderà in un top club. Dobbiamo valutare la situazione Mandragora. Saremmo felici se rimanesse qui a Udine, ma sappiamo che potrebbe non essere così".

Per Mandragora, la Juventus al momento della cessione del calciatore al club friulano nel 2018 già fissò i termini per un suo ritorno a Torino e, adesso, è pronta a riscattarlo.