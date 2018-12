© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Il patron dell'Udinese, Giampaolo Pozzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l'evento "La genesi del VAR" : “Ho sempre fatto fatica ad accettare i verdetti e sono sempre stato un po' polemico nei confronti degli arbitri, ma oggi devo riconoscere come sia un mestiere molto difficile, perché ora che c'è il VAR ci accorgiamo di come certe cose si riescano a vedere solo con la tecnologia. Fare l'arbitro è un mestiere complicato, in qualsiasi categoria una scelta errata può comportare un costo importantissimo. La nostra Lega è stata all'avanguardia, ha fatto cose eccezionali, nel 2006 parlare a Blatter di aiuti tecnologici in campo era impossibile, ma siamo partiti con questa idea. Non penso comunque che un arbitro davanti a migliaia di spettatori e dirigenti possa fare un errore volontariamente, sarebbe più semplice andare a rapinare una banca, col VAR vediamo che ci sono sempre 4-5 episodi controllati, la sudditanza psicologica è relativa, ma l'errore umano esiste eccome”, le sue parole riportate da Tuttoudinese.it