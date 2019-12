Udinese, Pozzo: "Riusciremo a convincere Gotti, merita di allenare"

Fonte: udinese.it

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Tradizionale visita al santuario di Castelmonte per l’Udinese. Guidata dal patron Gianpaolo Pozzo, dal Direttore Generale Franco Collavino e dal responsabile dell’Area Tecnica Pierpaolo Marino, la delegazione composta dalla squadra e dallo staff tecnico ha presenziato alla Messa officiata da Don Maurizio Michelutti.

Al termine della celebrazione eucaristica il patron Gianpaolo Pozzo ha parlato ai microfoni di Udinese Tv:

“Ci tenevamo come sempre ad essere qui, quest’anno specialmente vista la recente scomparsa di Mons. Brollo che ci ha sempre seguiti con affetto.

La stagione sin qui è stata un po’ dura, in questo momento in cui affrontiamo le squadre più impegnative c’è il rammarico di aver sprecato un po’ di punti contro formazioni alla nostra portata. Sono, comunque, molto fiducioso per il prosieguo della stagione restando convinto della bontà della squadra, faremo un campionato di buona classifica. Gotti era arrivato a Udine per ricoprire un altro incarico e poiché è un uomo serio ha accettato di guidare la squadra a titolo provvisorio. Io credo che riusciremo a convincerlo a continuare perché è un tecnico preparato che meriterebbe di essere l’allenatore in prima della nostra squadra. Ho conosciuto tanti allenatori ma devo dire che Gotti mi ha davvero impressionato: sono convinto che farà bene se vorrà rimanere".