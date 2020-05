Udinese, Pozzo: "Se l'anno prossimo non si potrà avere gli stadi aperti, lasciamo perdere"

“Se la prossima stagione non si potrà giocare con i tifosi, lasciamo perdere”. Nel corso dell’intervista rilasciata a Repubblica, il patron dell’Udinese, Giampaolo Pozzo, parla non solo della stagione in corso, ma anche della prossima: “Io ho un’idea: per finire questa, dobbiamo fare tutti i compromessi possibili, anche le porte chiuse. Ma non mettiamo a repentaglio il resto. Possiamo fare come in guerra: un armistizio e poi si riparte quando si può”.