Giampaolo Pozzo, patron dell'Udinese, è tornato a parlare dopo la sconfitta contro l'Atalanta e lo ha fatto ai microfoni di UdinewsTv. Queste alcune delle sue parole:

“Di questo allenatore sono molto soddisfatto e anche dei risultati, abbiamo affrontato tre partite molto difficili e abbiamo ottenuto 4 punti, quindi non possiamo recriminare nulla all'allenatore. Purtroppo però, la classifica è preoccupante e quindi dobbiamo prendere atto che bisogna cambiare ritmo e raggiungere i risultati che ci aspettiamo quanto prima. Quest’anno la società Udinese Calcio ha speso 52 milioni e mezzo in acquisti. Sono tutti giocatori di valore ma purtroppo siamo stati sfortunati con gli infortuni e non li stiamo sfruttando tutti. Siamo arrivati in questa situazione preoccupante commettendo degli errori e con un po’ di sfortuna. L’allenatore sta avendo un atteggiamento razionale e pratico per abbandonare questa zona di classifica che non è di nostra pertinenza”, le sue parole riportate da Tuttoudinese.it