Udinese, Pozzo spiega Velazquez: "Un ritorno alle origini del progetto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un nuovo allenatore per l'Udinese: da ieri è ufficiale la nomina di Julio Velazquez, pescato in Segunda División spagnola. Nel corso di un'intervista rilasciata al Messaggero Veneto, Gino Pozzo ha spiegato come questa scelta rappresenti un ritorno alle origini del progetto dei friulani, e come il tecnico fosse già stato contattato 9 mesi fa, quando avrebbe potuto prendere il posto di Luigi Delneri. Nei prossimi giorni, inoltre, sarà presentato anche il nuovo direttore sportivo Daniele Pradè.