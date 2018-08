Udinese, Pradè: "Grande vittoria con la Samp. Fiorentina ottimo mercato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore sportivo dell'Udinese, Daniele Pradè, ha parlato ai microfoni di UdiNews Tv. "Partita di sofferenza, c'è perché hai vinto, mettendoci il cuore, l'anima, è una cosa che ci piace. Vincere gare così non è semplice, ti dà sicurezze. La squadra ha voglia di fare risultato, significa proporsi, portare gli uomini nella metà campo avversaria. Vincere contro le squadre di Giampaolo non è semplice, fanno possesso palla continuo, tieni bene il campo per un po' e incominci a fare fatica. Dai dati statistici è la squadra che corre meno in tutta Italia, giocano stretti e con molto possesso palla. La Fiorentina? Ha fatto un mercato davvero ottimo, ormai sono due anni che lavorano con mister Pioli, il Franchi lo conosco benissimo e so quanto sia importante per i viola giocare lì dentro. Tanti punti li portano proprio i tifosi, ma anche noi siamo una squadra giovane e sbarazzina".