Udinese, Pradè risponde sul caso De Paul: "Non è sul mercato"

Fonte: Udinese.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In relazione alle dichiarazioni del presunto agente di Rodrigo De Paul riportate dal sito tuttomercatoweb.com, il Direttore dell'Area Tecnica Daniele Pradè chiarisce che “io conosco solo un Bruno Conti al mondo e non so neanche da quanto faccia il procuratore, ma questo Bruno Conti afferma cose non vere. Prima di tutto non abbiamo promesso nulla a nessuno. Secondo è falso che l'Udinese "alzi la richiesta ogni volta di 1 milione" perché semplicemente non abbiamo mai fatto nessuna richiesta, e l'ultimo contatto con la Fiorentina risale a più di 20 giorni fa. Chiarito questo aggiungo che il calciatore non è sul mercato e gli consiglio di farsi rappresentare pubblicamente in maniera più consona".