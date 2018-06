Udinese, Pradè: "Sono entusiasta, non vedo l'ora di iniziare"

© foto di Federico Gaetano

Con poche battute rilasciate al Messaggero Veneto,in attesa della presentazione ufficiale fissata per i primi di luglio,il nuovo direttore dell'area tecnica bianconero Daniele Pradè si è presentato all'ambiente friulano. Qeeste le sue parole: "Sono entusiasta di cominciare l'avventura con l'Udinese, non vedo l'ora di lavorare per una società storica del nostro calcio e che, grazie alla famiglia Pozzo, ha ottenuto risultati importanti. Assicuro il massimo impegno: lavorerò con grande entusiasmo".